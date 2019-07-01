В индустриальном парке "Боровский" запустили фабрику по производству снеков

| Фото: Даниила Савиных | Фото: Даниила Савиных

Фабрику по производству снеков под брендом "Окейч" в индустриальном парке "Боровский" Тюменского района открыл губернатор Тюменской области Александр Моор 19 июля.

На предприятии, где организовано 40 рабочих мест, из привычных продуктов будут создавать необычные лакомства. К примеру, кукурузные чипсы со вкусом вишни, малины и зеленого яблока, чипсы из фиолетового картофеля, черные сухарики и мясные снеки. Используется местное сырье, которое поступает из Ишимского мясокомбината, Боровской птицефабрики и торгового дома "Бизон". Товары уже можно найти в розничных магазинах у дома, с крупными торговыми сетями ведутся переговоры. В планах компании - выход на зарубежные рынки.

Генеральный директор регионального агентства инфраструктурного развития Ольга Романец рассказала, что строительство производственного комплекса, общая площадь которого составляет 3 тыс. 200 кв. метров, началось весной 2018 года.

"Предприятие построили очень быстро. Полтора года назад у инвестора появилась идея фабрики, а первую сваю забили в марте 2018 года. С такой уверенностью и амбициозностью, думаю, у них все сложится. Это в классическом виде производственный стартап. Для инвестора это первое производство, и важно было на старте помочь им, чтобы потом они могли самостоятельно расти", - пояснила она.

Со стороны агентства инфраструктурного развития им оказывалась имущественная поддержка, велось сопровождение в вопросах строительства. Земельный участок, как и всем резидентам индустриального парка, фирма получила на льготных условиях, плюс был выдан льготный займ. Все это в комплексе позволило "Окейчу" быстро организовать процесс и начать выпускать продукцию в тестовом режиме. Инвестор в будущем планирует строить вторую очередь предприятия по изготовлению кондитерских изделий.

Ольга Романец отметила, что помимо "Окейча" в 2019 году в индустриальном парке "Боровский" запустят еще три предприятия. К 2020 году все 12 резидентов парка начнут полноценную работу.

Александр Моор выразил благодарность инвестору, который вложил в производство более 130 млн рублей.

"Понимаю, что это первое производство, а значит, это риск. Но предпринимательство всегда риск. Наша задача - работать так, чтобы эти риски минимизировать. Считаю, что наш опыт по созданию индустриальных парков себя оправдал. В прошлом году, выступая с посланием к Тюменской областной думе, я обозначил задачу, чтобы во всех муниципалитетах создавались площадки, на которых местные предприниматели могли бы реализовывать разные инвестпроекты. А совсем недавно на совете по улучшению инвестклимата мы обсудили дополнительные меры налоговой поддержки для предпринимателей. Поручение дано, и скоро региональный закон на эту тему будет разработан", - сообщил губернатор и заверил, что правительство Тюменской области всегда готово помогать в реализации новых планов по развитию производства.

Дарья Казакова