Тюменский областной Курултай-2019: добрые традиции и новые рекорды

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменский областной казахский праздник Курултай, состоявшийся в райцентре Исетское 20 июля, собрал рекордное количество участников и гостей.

"Сегодня мы отмечаем Курултай в двадцать третий раз. Праздник набирает обороты, число участников, в том числе из других регионов и из-за рубежа, увеличивается с каждым годом. В 2019 году к нам приехали гости из Курганской, Свердловской и Омской областей, а также спортивная делегация из Челябинской области", - рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" председатель региональной Национально-культурной автономии казахов Есенгалий Ибраев.

На Курултай прибыли представители Республики Казахстан из Петропавловска, Кустаная, Павлодара, Нур-Султана, Караганды и Усть-Каменогорска. Такого широкого представительства казахстанских регионов в истории праздника еще не было. Рекордное количество участников собрали и состоявшиеся в рамках Курултая-2019 соревнования по конному спорту.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

"Сотрудничество между Тюменской областью и регионами Республики Казахстан в таких сферах, как экономика, культура, образование начинается с простого человеческого общения. На Курултае, который сближает и объединяет людей всех национальностей, очень часто завязываются интересные деловые контакты, которые в дальнейшем приносят конкретные плоды", - подчеркнул Есенгалий Ибраев.

В частности, прибывшая на Курултай-2019 делегация из столицы Казахстана побывает на предприятиях Тюмени и посетит Тобольск, рассказал председатель региональной Национально-культурной автономии казахов. У гостей будет возможность подробно познакомиться с инвестиционным и туристическим потенциалом Тюменской области.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

С древних времен и до наших дней Курултай - это не только праздник, на котором казахи пируют и веселятся. Это еще и важный политический и экономический форум, где обсуждаются самые серьезные вопросы. В рамках Курултая-2019 в Исетском состоялось расширенное заседание Совета областной Национально-культурной автономии казахов.

"В Тюменской области живут более 20 тысяч казахов. Одно из основных направлений работы нашей Национально-культурной автономии - возрождение и сохранение народных традиций, проведение праздников Курултай и Наурыз, а также ежегодных Дней казахской культуры. Кроме того, в число приоритетов входит развитие гуманитарного и экономического сотрудничества между Тюменской областью и Республикой Казахстан. При нашем содействии уже более ста предпринимателей из Казахстана посетили наш регион. В свою очередь, с визитами в Республике Казахстан побывали свыше ста представителей тюменского бизнес-сообщества", - отметил в своем докладе Есенгалий Ибраев.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Одним из наиболее ярких примеров тюменско-казахстанского экономического сотрудничества стало участие завода "Тюменьстальмост" в строительстве целого ряда крупных объектов транспортной инфраструктуры в Республике Казахстан.

Интересный совместный проект предложил участникам Курултая-2019 председатель международного объединения предпринимателей "Jusan", представитель некоммерческого акционерного общества "Фонд Отандастар" Рысбек Тогайбай Нурмуратулы.

"Поддержка казахских национальных ремесел - одно из основных направлений нашей деятельности. Наш девиз - "Казахское должно стать модным". Фонд оказывает поддержку мастерам прикладного искусства, например, производителям модной одежды и предметов быта в национальном стиле. Мы готовы безвозмездно помогать нашим соотечественникам, живущим в Тюменской области, и желающим реализовать подобные проекты", - рассказал представитель "Фонда Отандастар".

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Кроме того, в рамках Курултая-2019 состоялась презентация Университета Назарбаева - самого престижного и современного высшего учебного заведения Республики Казахстан. Университет находится под личным патронажем первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

Празднование Курултая - древняя традиция казахов-кочевников, поэтому в Тюменской области его не проводят два года подряд в одном месте. Областной Курултай ежегодно перекочевывает из района в район. И каждый муниципалитет вносит в праздничные торжества свою изюминку.

"Сложилась уже определенная конкуренция между районами, каждый из них старается удивить гостей, организовав Курултай как можно лучше. Самое главное - у людей отличное настроение, они от души радуются празднику, отдыхают, общаются, угощают очень вкусным кумысом. Гостям рассказывают об очень интересных народных традициях. Например, нам показали древний обряд, сопровождающий появление ребенка на свет. Хорошо, что у нас есть очень активные люди, которые заботятся о сохранении казахской национальной культуры", - отметил в интервью обозревателю "Тюменской линии" один из почетных гостей Курултая, первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Парламентарий высоко оценил вклад региональной Национально-культурной автономии казахов в развитие взаимовыгодных экономических и гуманитарных связей между нашим регионом и Республикой Казахстан.

В программу областного Курултая-2019 в Исетском по традиции вошел смотр национальных подворий, которые представили делегации 11 муниципалитетов региона. Гран-при смотра завоевала национально-культурная автономия казахов Ишима и Ишимского района.

Сотни зрителей собрали соревнования по конному спорту и национальной борьбе курес. Жемчужиной праздника стал показ национальной модной одежды в исполнении коллектива Театра мод из столицы Казахстана. Перед гостями Курултая-2019 выступили артисты из Республики Казахстан, а также национальные самодеятельные творческие коллективы из Тюмени и муниципалитетов региона.

"Областной Курултай - большой праздник не только для казахов, но и для всех жителей нашего муниципалитета и всей Тюменской области. В Исетском районе проживают около четырехсот сыновей и дочерей казахского народа. Это замечательные трудолюбивые люди - медики и педагоги, фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств. Исетские казахи вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие района", - отметил в интервью обозревателю "Тюменской линии" глава районной администрации района Николай Теньковский.

Тюменский областной Курултай-2020 пройдет в Упоровском районе.

Евгений Бабенко