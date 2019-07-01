Жители Мегиона ответят за фиктивную постановку на учет мигрантов

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

За фиктивную постановку на учет иностранцев ответят двое жителей Мегиона. Мужчина и женщина "приютили" на бумаге четверых мигрантов, сообщает УМВД ХМАО-Югры.

Два нарушения миграционного законодательства выявили в ходе оперативно-профилактического мероприятия сотрудники полиции.

32-летний мужчина и женщина 1950 года рождения поставили на миграционный учет по месту пребывания гражданин иностранного государства. Фактически же мигранты на их жилплощади никогда не проживали и даже не появлялись.

Возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации". Санкция предусматривает лишения свободы на срок до 3 лет.