Ямалец осужден за хранение наркотиков на пять лет строгого режима

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Жителя Пуровского района за незаконное приобретение и хранение наркотика в крупном размере отправили в колонию на 5 лет, сообщает УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В конце октября 2018 года сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков пуровской полиции остановили автомобиль. При досмотре в карманах у 30-летнего пассажира полицейские обнаружили прозрачные пакетики и сверток фольги с порошком и металлическую трубку с нагаром.

Экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством общей массой более 1,3 грамма. Было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, совершенные в крупном размере".

Пуровский районный суд признал ранее судимого 30-летнего жителя Тарко-Сале виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.