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В ялутровской больнице тушили условный пожар

Общество, 15:24 21 июля 2019

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Пожарные учения провели спасатели в областной больнице №23 Ялуторовска. По легенде, огонь вспыхнул в раздевалке в результате короткого замыкания, сообщает МЧС Тюменской области.

По легенде учений, в результате короткого замыкания произошло возгорание в раздевалке первого терапевтического отделения на втором этаже.

В коридоре и на этаже "сильное задымление". Дежурный персонал сообщает о "пожаре" по телефону "101", одновременно начав эвакуацию людей из опасной зоны.

Прибывшие пожарные расчеты, провели осмотр помещений на наличие людей и приступили к тушению пожара. В результате слаженных действий пожарных и персонала все пациенты эвакуированы, условный пожар ликвидирован.

Основной целью учений стала отработка способов спасания людей и тушения пожара на социально-значимом объекте, а также взаимодействие спасателей с администрацией и персоналом больницы по эвакуации людей.

Областная больница - это комплекс зданий с круглосуточным пребыванием людей, в числе которых маломобильные пациенты, и их эвакуации уделяется особое внимание.

"С поставленными в ходе учений целями и задачами огнеборцы и обслуживающий персонал больницы справились успешно", - отметил заместитель начальника отряда Александр Тырин.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , учения , Ялуторовск

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