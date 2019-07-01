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В аэропортах Ямала увеличился пассажиропоток

Экономика, 15:49 22 июля 2019

www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

На семь процентов увеличился пассажиропоток в аэропортах Ямала и составил 848 тыс. человек, сообщает правительство ЯНАО.

За этот же период 2018 года было перевезено 794 тыс. человек.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО напомнили, что ежегодно из окружного бюджета субсидируются пассажирские перевозки по социально значимым направлениям. В 2019 году субсидии определены по 25 межрегиональным и 25 межмуниципальным направлениям.

Статистика выполненных рейсов из аэропортов округа также показывает увеличение. За 6 месяцев совершено 21 тыс. 42 рейса, в минувшем – 19 тыс. 582 рейса.

Наиболее популярными маршрутами на межрегиональных субсидируемых направлениях за первые полгода стали: Надым – Москва – Надым – перевезено 12 тыс. 11 пассажиров, на втором месте Новый Уренгой – Санкт-Петербург – Новый Уренгой – 10 тыс. 299 пассажиров. Третьим по популярности стало направление Надым – Тюмень – Надым – перевезено 9 тыс. 700 пассажиров.

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# аэропорт , пассажиры , Ямал

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