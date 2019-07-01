Рабочая неделя будет дождливой, но теплой
Дожди пройдут по всей территории юга Тюменской области с 22 по 25 июля, при этом температура воздуха в среднем составит 22 градуса.
Как сообщают синоптики Гисметео, интенсивность выпадения осадков постепенно снизится. Максимальное количество будет отмечено 22 и 23 июля - 35 и 30,5 мм. Вероятность грозы сохранится.
Температура воздуха днем составит: 23 июля - 19 градусов, 24 июля - 25 градусов. Примерно такая же температура сохранится до конца рабочей недели.
Максимальная скорость ветра - 13 метров в секунду прогнозируется на 23 июля.
Атмосферное давление с отметки 746 мм. рт. столба в понедельник и вторник поднимется до 752-753 со среды по пятницу.
Влажность воздуха - 96 % будет отмечена 22 июля. Во вторник, 23 июля - 94 %. Среда, четверг, пятница - 78, 70 %.
Анжела Лебедева