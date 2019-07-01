В Тюменской области планируют расширить налоговые льготы для инвесторов

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Дополнительные льготы по налогу на прибыль могут получить будущие инвесторы, резиденты региональных индустриальных парков или муниципальных индустриальных площадок. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. По поручению главы региона идет разработка областного законопроекта.

Он пояснил, что в федеральном законодательстве появился механизм, дающий право субъектам России давать статус "региональный инвестиционный проект". Его суть в том, что инвесторы, попадающие в такой реестр, могут получить дополнительные налоговые льготы.

На сегодня резиденты индустриальных парков, которые ввели в эксплуатацию созданные производства, имеют право платить налог на прибыль по ставке 17% вместо 20%, а также льготную ставку по налогу на имущество. Изменения позволят снизить ставку по налогу на прибыль до 10% (3% — федеральные, 7% — региональные).

Губернатор подчеркнул, что согласно этому механизму предприниматели, которые войдут в эту программу, становятся в реестр налоговой инспекции, принимают на себя обязательства по объему инвестиций в проект, а налоговая будет контролировать получение всех этих льгот.

"Думаю, что ко всем тем формам финансовой, имущественной и налоговой поддержки, которые существуют в нашем регионе, это станет дополнительным позитивным инструментом для более комфортного инвестиционного климата", — выразил мнение Александр Моор.

Комментируя исполнение поручения по созданию индустриальных парков в муниципалитетах Тюменской области, он заметил, что работа в них складывается по-разному. В большей степени продвинулись в этом направлении Уватский, Аромашевский и Казанский районы - там уже сформированы земли под нужды инвесторов.

"Планируем, что резиденты таких площадок будут также пользоваться налоговыми преференциями. Однако инициатива по созданию индустриальных парков должна исходить от самих муниципалитетов, а мы как региональная власть со своей стороны подставим плечо и поможем реализовать задумку. Опыт Тюменского района, где есть два индустриальных парка, это хороший пример для предпринимателей, что бизнесом успешно можно заниматься не только в Тюмени, но и в муниципалитетах", - заявил Александр Моор.

Дарья Казакова