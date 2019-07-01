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Тобольские подростки провели экологический десант

Общество, 15:27 22 июля 2019

Администрация Тобольска | Фото: Администрация Тобольска

Около 50 подростков из "Отрядов мэра" прибрали цветники и собрали мусор в Тобольске, сообщает городская администрация.

Школьники из бригад "ООН", "Экологический десант", "Золотые купола" и "Отрада" пропололи газоны и клумбы, расположенные в аллее Памяти в 8 микрорайоне, возле ТЦ "Дружба", у комитета по делам молодежи и на придомовой территории домов 19 и 19а в 9-м микрорайоне. Подростки скосили и убрали траву, растущую около газонов.

По просьбе ветерана труда Ольги Росляковой они пропололи клумбы у дома №62 по переулку Рощинский.

Они также собрали 26 мешков с различным мусором и травой.

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# отряды мэра , Тобольск , цветы

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