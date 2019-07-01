Телефонных мошенников, укравших двенадцать миллионов рублей, задержала полиция

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Телефонных мошенников, укравших 12 млн рублей, задержали полицейские совместно с Росгвардией в Москве и Приморском крае. Пятерых мужчин подозревают в 50 мошенничествах в нескольких регионах России, сообщает РИА "Новости".

Было установлено, что злоумышленники звонили пенсионерам и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, сообщали, что им положена компенсация за приобретенные ранее биоактивные добавки. Однако для получения денег необходимо оплатить налоговую пошлину.

Троих пенсионеров подозреваемым удалось обмануть – они перевели им деньги через платежную систему. Еще одна женщина перевела требуемую сумму, но поняла, что ее обманули, и вернула деньги.

Все задержанные заключены под стражу. В ходе обыска у них изъяты мобильные телефоны, банковские карты и чеки, а также электронная база данных.