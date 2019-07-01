Мужчина утонул в пруду Утином

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Тело утонувшего мужчины достали из воды на пруду Утином водолазы Тюменской областной службы экстренного реагирования 21 июля. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал начальник управления поисково-спасательных работ Евгений Булкин.

"Поступил запрос от полиции. Было предположение, что на пруду утонул мужчина. Спасатели выехали на место, нашли тело и извлекли его из воды", - поделился Евгений Булкин.

Тело погибшего передали сотрудникам полиции. Это был мужчина 1976 года рождения.

Напомним, 21 июля из карьера в районе с. Горьковка водолазы извлекли тело мужчины 1972 года рождения.

Инна Пахомова