Эксперты: закон о запрете продавать долги ЖКХ коллекторам защитит права потребителей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Закон о запрете продажи долга за жилищно-коммунальные услуги коллекторским агентствам не повлияет на развитие рынка коллекторов, но способствует соблюдению прав потребителей, считает президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (СРО НАПКА) Эльман Мехтиев.

Он подчеркнул, что по объему долги за услуги ЖКХ занимают одну из лидирующих позиций после банковской задолженности физических лиц и варьируются в пределах 400-500 млрд. рублей. При этом в работу российских коллекторов отдается минимум долгов за услуги ЖКХ – не более 5 % от общей задолженности.

"Поэтому говорить о существенном влиянии законопроекта на рынок не приходится. Но важно другое. НАПКА всегда выступает за соблюдение прав потребителей. Мы надеемся, что данный законопроект после его принятия и подписания поможет навсегда закрыть схему, при которой управляющие компании уступали долги каким-то третьим лицам, чтобы не платить поставщикам ресурсов (воды, тепла, света и газа) за ранее полученные услуги. Это станет важным шагом на пути построения цивилизованного рынка", – считает Эльман Мехтиев.

Напомним, в июле 2019 года депутаты Госдумы приняли закон, запрещающий коллекторским агентствам взимать долги за оплату услуг ЖКХ.

Ирина Ромашкина