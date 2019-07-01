В Ишиме набирают команду в новый мультицентр

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новое общественное пространство для молодежи откроется в Ишиме. Мультицентр расположится на ул. Ленина, 7. Здесь будут проходить события и социально значимые проекты для молодежи.

25 июля в Ишиме пройдет собеседование в формате деловой игры перед открытием нового мультицентра "Моя территория". Заинтересовавшихся ждут в Доме культуры (Карла Маркса, 36) в 14 часов. Горожане попробуются на должности руководителя, менеджера проектов, управляющего пространством, офис-менеджера, SMM-специалиста и технического специалиста.

В течение двух часов ишимцы пройдут коммуникативную игру, они поделятся на группы и разработают план городского события в сфере креативных индустрий. Участники должны будут написать анонс мероприятия, продумать его целевую аудиторию, заполнить карту того, что нужно сделать, чтобы мероприятие состоялось, составить список предполагаемых партнеров, план продвижения и смету.

Свои идеи горожане будут защищать перед руководителем тюменского мультицентра "Моя территория" Марией Федоренко, руководителем проектного офиса Ириной Мустыгиной и медиаменеджером Анастасией Гончарук. Также во время разработки проекта ишимцы могут обратиться за консультацией. Оценивать кандидатов будут по критериям: коммуникабельность, инициативность, гибкость мышления и креативность.

Сформировавшаяся команда будет готовиться к открытию пространства и разрабатывать стратегию развития и линейку проектов до конца года, а также делать исследование аудитории.

"В марте 2018 года мы открыли мультицентр в Тобольске, тогда город нуждался в молодежном пространстве для неформального общения. За год работы команда провела семь крупных проектов и 30 открытых мероприятий, которые посетили 10 тысяч человек. Кроме того, 550 событий организовали и провели сообщества. Ишим, как и Тобольск, — один из крупных городов юга Тюменской области. Поэтому мы решили открыть там новый мультицентр, чтобы можно было на доступной и открытой площадке проводить события, креативить, развивать неформальное образование, творчество, студенческое самоуправление и знакомиться с единомышленниками", — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тюмени Мария Федоренко.