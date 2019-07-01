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Суррогатный алкоголь стал причиной смерти пятерых ишимцев

Происшествия, 13:27 23 июля 2019

ТРК "Штурман-медиа" | Фото: ТРК "Штурман-медиа"

Пять смертей зарегистрировано от отравления алкогольными суррогатами в Ишимском районе с начала 2019 года. В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано три летальных исхода. Рост употребления суррогатов составил более 66%.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил врач психиатр-нарколог Ишимской психиатрической больницы Сергей Хильман.

По его словам, этот показатель превысил областной в два раза. "Кроме смертей еще много случаев отравления алкогольными суррогатами. Люди остаются в живых, но с большими дефектами здоровья, вплоть до слепоты и обездвиживания", - предостерег нарколог.

Он рекомендовал жителям Ишима и Ишимского района не покупать алкоголь с рук, сообщать в полицию о точках продажи суррогатного алкоголя, оповещать участковых и радоваться жизни без алкоголя. Либо покупать его в магазине, а не в соседском гараже.

Инна Кондрашкина

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# алкоголь , Ишимский район , психиатрия , суррогат

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