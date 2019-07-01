Пьяный тюменец грозился зарезать супругу

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пьяный тюменец угрожал зарезать супругу кухонным ножом. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное УМВД.

В тюменскую полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее 36-летний муж, приходя домой в состоянии алкогольного опьянения, систематически начинает ее оскорблять. В очередной раз, вернувшись с работы, мужчина начал предъявлять супруге претензии на почве ревности. Конфликт перерос в драку, злоумышленник схватил женщину за волосы и потащил на кухню, где, взяв кухонный нож, начал угрожать убийством.

Вырвавшись, тюменка обратилась за помощью в полицию. Подозреваемого задержали и доставилив отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством".