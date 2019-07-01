Югорские браконьеры выловили около двадцати особей стерляди

| Фото: пресс-служба УТ МВД России по УрФО | Фото: пресс-служба УТ МВД России по УрФО

Троих браконьеров из Югры, выловивших 17 особей стерляди, занесенную в Красную книгу, задержали сургутские транспортные полицейские. Возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УФО.

Нарушителей сотрудники транспортной полиции Сургута выявили 10 и 16 июля во время проведения рейдов на реке Обь.

Двоих браконьеров – жителей Нефтеюганского района, 1963 и 1964 годов рождения, – поймали на 1 тыс. 415 км реки. Используя снасти под названием "перемет" (состоит из бечевки и прикрепленных к ней крючков), они вылавливали стерлядь, несмотря на то, что до 15 июля (период нереста) ее вылов запрещен. К тому же злоумышленники пользовались запрещенным орудием лова.

Третьего нарушителя – 71-летнего жителя Сургута – полицейские заметили на протоке Тромьеган вблизи п. Банное. Рыбу он вылавливал, используя запрещенное орудие лова, – плавную сеть.

"Браконьеры выловили 17 особей стерляди, которая является исчезающим видом и занесена в Красную книгу России, шесть особей язя и другую рыбу", - рассказали в транспортной полиции.

Часть рыбы, которая была живой, выпустили обратно. Остальную изъяли и направили на ихтиологическую экспертизу, которая подтвердит определение вида, периода нереста, места обитания и установит сумму причиненного ущерба.

По предварительным данным, ущерб составил 83 тыс. 716 рублей. Лодки, подвесные моторы и орудия лова сотрудники транспортной полиции изъяли.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов".