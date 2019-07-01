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Автопарк Аромашевского лесничества пополнит новая техника

Общество, 17:49 23 июля 2019

департамента лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамента лесного комплекса Тюменской области

Новая автоцистерна Газ 033088 АЦ-1,2-40 для Аромашевского лесничества прибыла на Тюменскую авиабазу. Техника приобретена в рамках реализации регионального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология", сообщает департамент лесного комплекса региона.

Старая автоцистерна 1982 года выпуска устарела и стояла на списании.

Новая техника предназначена для тушения лесных пожаров, доставки лесопожарных групп и спецоборудования к месту тушения пожаров, имеет устройство для заправки ранцевых лесных огнетушителей РЛО-М и подключения пожарных установок высокого давления. Объем автоцистерны - 1,2 тыс. литров.

В Аромашевском районе хорошо развита дорожная сеть: проходят автомобильные дороги регионального значения, относительно хорошо развита сеть проселочных, полевых дорог и зимников. Но на отдельных участках проезд обычным транспортом затруднен. Новая автоцистерна позволит доставлять людей и грузы по любым видам дорог и оперативно ликвидировать возгорания.

Автопарк Аромашевского лесничества требует обновления. Сейчас в нем пять устаревших машин, они подлежат списанию.

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# автопарк , лесничества , национальный проект Экология

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