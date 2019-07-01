Основатель Roistat Герман Гаврилов приедет на СУП

| Фото: ТРО "ОПОРА РОССИИ" | Фото: ТРО "ОПОРА РОССИИ"

Основатель российского стартапа Roistat Герман Гаврилов станет одним из спикеров VII Всероссийского молодежного бизнес-форума Слет успешных предпринимателей, который состоится в Тюмени 13-15 сентября.

"Мы ведем переговоры с Google и Mail.ru, приедет основатель российского стартапа Roistat Герман Гаврилов. Будут крупные, в том числе международные игроки. В этом году мы делаем большой акцент на привлечение международных участников. Уже приняли приглашение представители Белоруссии, Армении, Азербайджана, скорее всего, будет Казахстан и Китай. В прошлом году было пять стран-участниц, в 2019 году планируем не менее десяти стран", – организатор форума СУП Артем Андросов.

Форум будет проходить три дня. Первый день займет участников бизнес-игрой "Завод" и "Ярмаркой инвестиций". Второй день посвятят историям успеха: молодые предприниматели поделятся опытом с коллегами, познакомят сообщество с трендами бизнеса. Третий день о специфике своего бизнеса расскажут представители лидирующих мировых IT-компаний, таких как Google, Mail.ru, Roistat.

Традиционно тюменский бизнес-форум проведут на территории детского центра "Олимпийская ребячка". Самым знаковым событием площадки станет "Ярмарка инвестиций", на которой молодые предприниматели защитят свои проекты перед потенциальными инвесторами. Организаторы объявили о приеме заявок на сайте investfair.ru.

Традиционно участники "Ярмарки инвестиций" проведут онлайн-обучение. Как создать финансовую модель, найти нужного инвестора, правильно презентовать проект и многому другому обучат специалисты "Школы инвестиций".

"Не первый год практикуем онлайн-обучение. Ребята могут получить информацию у большого количества спикеров – есть несколько тюменцев, в основном москвичи. Подробности можно прочесть на сайте ШколаИнвестиций.рф", – подсказал Артем Андросов.

История "Ярмарки инвестиций" знает немало успешных проектов, которые появились, благодаря привлеченным там инвестициям. Например, Brooklyn Bowl, Тесла Кувар, Лаваш и Мясо. "Ярмарка инвестиций" проводится с 2015 года. За время существования проекта было рассмотрено более 1,5 тыс. заявок и привлечено более 200 млн рублей.

Ирина Ромашкина