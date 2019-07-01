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Молодые профессионалы из Тюмени получили благодарности и почетные грамоты президента России

Общество, 16:36 23 июля 2019

www.euroskills2018.com/ | Фото: www.euroskills2018.com/

Члены национальной сборной и эксперты EuroSkills Budapest 2018 из Тюменской области получили благодарности и почетные грамоты президента Российской Федерации. Об этом говорится в распоряжении главы государства о поощрении, подписанном 17 июля 2019 года.

За победу, активное участие в европейском чемпионате по профессиональному мастерству EuroSkills-2018 в Будапеште почетной грамотой президента РФ наградили сотрудников лаборатории сетевого и системного администрирования ТюмГУ Диану Касабову и Владислава Тетюшкина, которые завоевали золотые медали в компетенции "Сетевое и системное администрирование".

Заведующий лабораторией сетевого и системного администрирования ТюмГУ Александр Горбачев получил почетную грамоту президента за заслуги в подготовке национальной сборной РФ по профессиональному мастерству к европейскому чемпионату EuroSkills-2018.

Обладатели медальонов за профессионализм, Ольга Ячменева в номинации "Малярные и декоративные работы" и Сергей Херкун в номинации "Кирпичная кладка" удостоены благодарности президента РФ.

Напомним, что EuroSkills – это самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 29 стран-участниц WorldSkills Europe. По итогам соревнований EuroSkills в 2018 году Россия впервые заняла 1 место не только в медальном, но и балльном зачете. По количеству медалей Россия опередила Австрию и Францию, а по баллам - Австрию и Венгрию.

www.euroskills2018.com/ | Фото: www.euroskills2018.com/

Дарья Казакова

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# EuroSkills 2018 , WorldSkills Russia , благодарность , молодые профессионалы

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