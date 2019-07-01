Создание индустриальных парков в Тюменской области продолжается

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Работа по исполнению поручения губернатора Тюменской области Александра Моора по созданию индустриальных парков в муниципалитетах продолжается в регионе.

В первом полугодии 2019 года был проведен мониторинг поступивших предложений от муниципальных образований по созданию промышленных площадок. У каждой территории своя ситуация, где-то уже есть участки с частично подведенной инфраструктурой и потенциальными инвесторами, а где-то вопрос только в стадии рассмотрения. Часть муниципальных образований самостоятельно, исключительно за счет средств местного бюджета, начали работу в этом направлении. В частности, в Казанском и Уватском муниципальных районах средства, полученные в форме грантов по результатам областного рейтинга оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, направляются на межевание участков для инвестиционных площадок.

"Мы прекрасно понимаем, что потребуется финансовая поддержка для создания всей необходимой инфраструктуры индустриальных парков в муниципалитетах. Но инициатива по созданию таких площадок должна исходить от территории, а мы со своей стороны подставим плечо, поможем эти проекты реализовать. Этот вопрос на постоянном контроле. Резиденты муниципальных площадок также будут пользоваться всеми налоговыми преференциями", – подчеркнул губернатор Александр Моор.

Глава региона выразил уверенность, что опыт и результат деятельности индустриального парка "Боровский" в Тюменском районе, станет хорошим стимулом для других территорий, которые начнут создавать такие площадки в ближайшее время.

"Самое главное, что это будет показательным примером для предпринимателей, которые увидят, что инструмент работает и поймут, что заниматься бизнесом можно не только в столичном районе, но и в другом, даже самом отдаленном населенном пункте", – прокомментировал Александр Моор.