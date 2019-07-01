Абоненты МегаФона проявили стальной характер

| Фото: МегаФона | Фото: МегаФона

Команда, в составе которой было сразу 80 клиентов МегаФона, впервые в Тюмени на старт полумарафона "Стальной характер" 23 июля. Они посвятили забег самому быстрому интернету оператора.

"Компания Ookla изучает миллионы замеров скорости в приложении Speedtest и третий год признает именно наш интернет самым шустрым. В честь этого события мы собрали команду тюменцев, которые были на особом положении. Мы предоставили им бесплатную регистрацию в "зеленой" команде через соцсети, а также приготовили отличные мотиваторы для начинающих спортсменов. Это помогло всем участникам прийти к финишу и показать чудеса скорости не только в интернете, но и в беге", – поделился Дмитрий Мелихов, директор компании "МегаФон" в Тюмени.

Трем самым скоростным участникам из команды МегаФона, добежавшим до финиша за самое короткое время, вручили смартфон, фитнес-браслет и наушники. Мобильными призами отметили и пользователей соцсетей, разместившим оригинальные фото забега с хэштегом #Будьсамымбыстрым.Включайся.

Всего в прошедшем полумарафоне "Стальной характер" приняли участие 2500 человек из 90 городов России. Тюменцы в этом году смогли удивить организаторов: на старт вышли беременная бегунья и даже итальянская борзая.

"Приятно, что МегаФон дарит не только устойчивую связь, но и возможность участвовать в забеге. Я проверил свои силы и зарядился положительной энергией как минимум на неделю! Очень пригодились в жару подарки – футболка и спортивная бутылка с водой. А мотивация оказаться быстрее всех стимулировала как никогда, так как приятный бонус ждал только самых быстрых. Жду следующего марафона, а это была репетиция", – делится своими впечатлениями легкоатлет Антон Уваров.