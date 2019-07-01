  • 24 июля 201924.07.2019среда
  • USD63,1290
    EUR70,6350
  • В Тюмени 20..22 С 2 м/с ветер северо-западный

В торговом центре "Кристалл" провели учения

Общество, 12:31 24 июля 2019

72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

Пожарно-тактическое занятие в ТРЦ "Кристалл" провел личный состав 13 пожарно-спасательной части 32 отряда ФПС по Тюменской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

По легенде, в результате короткого замыкания электрооборудования произошел пожар в торговом зале на первом этаже здания. Система автоматического обнаружения и извещения о пожаре не сработала. Создалось сильное задымление и угроза распространения огня. Людям, находившимся в это время в торговом центре, угрожает опасность. Персонал объекта начал эвакуацию людей.

72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

Работники предприняли меры по тушению "возгорания" первичными средствами пожаротушения, но тщетно. В это время к месту условного пожара прибыли пожарные расчеты. По прибытию огнеборцы провели боевое развертывание, проложили рукава. Дежурный караул, проведя разведку, обнаружил интенсивное горение в помещении торгового зала на первом этаже. Вскоре условный пожар был локализован и потушен.

72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

Сотрудники 32 отряда противопожарной службы отработали маршруты эвакуации людей из здания, провели спасательные работы, определили схемы подачи огнетушащих средств на ликвидацию пожара.

"Оценка действий личного состава в пожарно-тактическом занятии удовлетворительная. В нормативы времени прибытия пожарные отделения уложились и в борьбе с условным огнем они действовали согласно ситуации", – отметил руководитель занятия Асылбек Беремжанов.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ТРЦ Кристалл , учения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:10 24.07.2019Ученые изучают белых медведей на Ямале
13:59 24.07.2019Абоненты МегаФона проявили стальной характер
13:15 24.07.2019Салат с горьким привкусом успокаивает и снижает усталость
12:53 24.07.2019Акция с картой "Мир" Запсибкомбанка в "Дочках-Сыночках" продлится до конца лета