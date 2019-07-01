Студенты из России и США изучат арктическое биоразнообразие в летней полевой школе

| Фото: yamal.org | Фото: yamal.org

Международную летнюю полевую школу "Путь к Северу" организует ТюмГУ совместно с Колледжем экологии и лесоведения Университета штата Нью-Йорк (США) 1-14 августа, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Среди участников Школы - семь иностранных студентов и три профессора из США, а также 13 российских студентов, которые все вместе составят одну международную команду исследователей. Среди тем Школы – фиторемедиация и фитореставрация нарушенных территорий и акваторий Западной Сибири; окружающая среда и сохранение биоразнообразия на территориях; особенности жизнеобеспечения коренных народов и многие другие.

Маршрут поездки включает Тобольск, Когалым и Надым. Участникам предстоит выполнить научные исследования международного уровня в области изучения биоразнообразия и экологии Западно-Сибирского региона, включая Арктическую зону; сформировать навыки научно-исследовательской работы в молодежных международных научных группах для решения актуальных проблем сохранения качества окружающей среды в районах интенсивного недропользования; создать международную научную коллаборацию для повышения эффективности научно-исследовательской деятельности, трансфера знаний и технологий в РФ.

Тематика Школы согласуется с фокусами Западно-Сибирского межрегионального НОЦ, среди которых: "Арктика: ресурсы и качество окружающей среды" и "Биологическая безопасность человека, животных и растений".