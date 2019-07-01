Тюменцы могут задать вопросы министру просвещения Ольге Васильевой
Специальный сервис для сбора вопросов министру просвещения России Ольге Васильевой начал работать на официальном сайте Минпросвещения России, сообщает ведомство.
Ответы на вопросы Ольга Васильевна даст во время традиционной встречи с родителями школьников в преддверии нового учебного года. Задать вопрос можно до 20 августа 2019 года включительно.
30 августа 2019 года на связь с центральной площадкой VI Общероссийского родительского собрания в Санкт-Петербурге выйдут представители родительской общественности всех регионов страны. В режиме прямого диалога министр ответит на актуальные вопросы, касающиеся отечественной системы общего образования.
Вопросы в ходе VI Общероссийского родительского собрания будут поступать как от участников прямых телемостов из регионов, так и от пользователей социальных сетей через официальные аккаунты ведомства в Фейсбук и ВКонтакте.
Будет организована онлайн-трансляции, следить за мероприятием можно из любой точки страны и мира. Предполагается, что оно начнется в 11 часов по московскому времени.