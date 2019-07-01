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Тюменцы могут задать вопросы министру просвещения Ольге Васильевой

Общество, 11:25 25 июля 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Специальный сервис для сбора вопросов министру просвещения России Ольге Васильевой начал работать на официальном сайте Минпросвещения России, сообщает ведомство.

Ответы на вопросы Ольга Васильевна даст во время традиционной встречи с родителями школьников в преддверии нового учебного года. Задать вопрос можно до 20 августа 2019 года включительно.

30 августа 2019 года на связь с центральной площадкой VI Общероссийского родительского собрания в Санкт-Петербурге выйдут представители родительской общественности всех регионов страны. В режиме прямого диалога министр ответит на актуальные вопросы, касающиеся отечественной системы общего образования.

Вопросы в ходе VI Общероссийского родительского собрания будут поступать как от участников прямых телемостов из регионов, так и от пользователей социальных сетей через официальные аккаунты ведомства в Фейсбук и ВКонтакте.

Будет организована онлайн-трансляции, следить за мероприятием можно из любой точки страны и мира. Предполагается, что оно начнется в 11 часов по московскому времени.

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# Министерство просвещения РФ , Ольга Васильева

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