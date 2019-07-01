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Александр Моор и Анатолий Голомолзин обсудили план развития конкуренции в регионе

Губернатор, 13:26 24 июля 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Реализация Национального плана по развитию конкуренции на территории региона обсудили на рабочей встрече губернатор Тюменской области Александр Моор и заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин 24 июля.

Замруководителя антимонопольного ведомства прибыл в областную столицу для проведения совещания по вопросам утверждения планов и дорожных карт развития конкуренции в субъектах России и заседания по обсуждению ситуации на биржевом рынке лесоматериала.

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Говоря о развитии конкуренции в Тюменской области, Анатолий Голомолзин отметил, что регион одним из первых в России разработал и приступил к реализации дорожной карты по развитию конкуренции.

"Этой актуальной теме в Тюменской области уделяется особое внимание. Создание условий для конкуренции – приоритетное направление в работе всех органов власти в регионе. Государственная политика поддержки конкурентоспособности нацелена на производство товаров надлежащего качества по приемлемым ценам. Справедливая и честная конкуренция – одно из условий для экономического и технологического развития. В Тюменской области есть положительные результаты такой работы", – подчеркнул губернатор Александр Моор.

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Сразу после рабочей встречи заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин и заместитель губернатора Вячеслав Вахрин приняли участие в совещании по развитию конкуренции с участием экспертов, представителей федеральной антимонопольной службы и регионального правительства.

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

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# Александр Моор , Анатолий Голомолзин , ФАС

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