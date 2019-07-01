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Ноябрянин избил возлюбленную до смерти

Происшествия, 17:38 24 июля 2019

СУ СК РФ по ЯНАО | Фото: СУ СК РФ по ЯНАО

37-летнему мужчине предъявили обвинение в гибели женщины в Ноябрьске, сообщает следственное управление СК РФ по ЯНАО.

По данным следствия, 17 июля в Ноябрьске ранее судимый нетрезвый 37-летний мужчина избил по голове ножкой от табурета сожительницу за то, что она ушла к другому мужчине.

Увидев, что пострадавшая потеряла сознание, мужчина на руках понес ее к себе домой. "По дороге, понимая, что у него не хватит сил донести потерявшую сознание женщину, он из подъезда ближайшего дома взял детскую коляску и на ней довез пострадавшую до своей квартиры. Там он уложил ее в кровать и уснул рядом", — рассказали в ведомстве.

Утром к мужчине пришли сотрудники полиции. Они обнаружили в квартире избитую 29-летнюю женщину. Несмотря на медицинскую помощь, она скончалась 21 июля в реанимации. Причиной смерти стала закрытая внутричерепная травма.

Злоумышленник заключен под стражу. Обстоятельства произошедшего выясняются. Расследование уголовного дела продолжается.

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# следователи , уголовное дело

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