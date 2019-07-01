В Уватском районе началось строительство школы

| Фото: www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

Строительство школы на 60 учебных мест началось в с. Горнослинкино Уватского района. Рабочие заняты монтажом подвальной части здания, сообщает пресс-служба муниципалитета.

"В осях 1 – 4 заканчиваем строительство технического подполья. Одновременно в осях 4 – 10 готовим песчано-щебеночное основание, завозим 300 фундаментных плит. На монтаж фундамента понадобятся два дня. Работы начнем в ближайшую неделю", – рассказал мастер участка ООО "Стройпарк" Олег Капустин.

Сроки возведения объекта, по словам мастера участка, немного сдвинулись, так как в осях 4 – 10 обнаружили обводненный грунт. По заключению экспертизы в этих местах пришлось увеличивать глубину котлована. Теперь грунт плотный. Работы продолжаются. В дальнейшем для предотвращения подтопления вокруг школы обустроят водоотводную канаву.

Школа строится на участке площадью 9,2 тыс. кв. метров. Основной подход к зданию и парковка предполагаются с ул. Свердлова, а подъезд к хозяйственной зоне – с ул. Нагорной. На территории выделяются несколько функциональных зон: размещения здания, отдыха, игровая, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Например, физкультурная зона включит в себя универсальную площадку для мини-футбола, баскетбола и волейбола размером 10 на 32 метра, спортивный комплекс ГТО для I-III и IV-V ступеней, полосу препятствий, яму для прыжков в длину, беговую дорожку на 60 метров.

Напомним, в 2017 году во время визита губернатора в Уватский район Сергей Путмин озвучил потребность в строительстве новых образовательных учреждений. Тогда глава региона поддержал предложение по возведению школы в Горнослинкино.