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Уватские аграрии удвоят заготовку сена

Экономика, 18:43 24 июля 2019

www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

Уватские аграрии в два раза увеличат заготовку сена по сравнению с 2018 годом. Уже запрессовано 1,8 тыс. тонн травы - 6 тыс. рулонов, сообщает пресс-служба администрации района.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Геннадий Потапов рассказал главе района Сергею Путмину о ходе уборочной кампании: "Заготовил уже 400 рулонов. Рассчитываю, что в целом за сезон приготовлю 1 тысячу рулонов. Сейчас работаем на полях в Красном Яре, скоро начнем обрабатывать поля в Увате. Сено реализую в северные районы автономных округов, а также местным жителям. В прошлом году, например, были заказы из Першино и Туртаса".

Всего в Уватском районе под многолетними травами занято 3,4 тыс. га земли. Заготовкой сена занимаются девять хозяйств. Аграрии оценивают, что в нынешнем сезоне объемы заготовки превысят прошлогодние показатели в два раза. Отметим, в 2018 году запрессовано 3,5 тыс. тонн сухого корма.

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# заготовка сена , Уватский район

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