В Югре задержаны похитители нефти

| Фото: static.mvd.ru | Фото: static.mvd.ru

Двое подозреваемых задержаны при попытке кражи нефти с территории месторождения в Радужном 25 июля, сообщает управление МВД России по ХМАО-Югре.

В момент задержания злоумышленники закачивали углеводородное сырье через систему шлангов в емкость автоцистерны автомобиля МАЗ с прицепом. Предварительная сумма ущерба составила более 470 тыс. рублей. Злоумышленникам удалось слить более 24 тонн нефтепродуктов.

| Фото: static.mvd.ru | Фото: static.mvd.ru

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.158 УК РФ "Кража". Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.