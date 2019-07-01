В Югре задержаны похитители нефти
| Фото: static.mvd.ru
Двое подозреваемых задержаны при попытке кражи нефти с территории месторождения в Радужном 25 июля, сообщает управление МВД России по ХМАО-Югре.
В момент задержания злоумышленники закачивали углеводородное сырье через систему шлангов в емкость автоцистерны автомобиля МАЗ с прицепом. Предварительная сумма ущерба составила более 470 тыс. рублей. Злоумышленникам удалось слить более 24 тонн нефтепродуктов.
| Фото: static.mvd.ru
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.158 УК РФ "Кража". Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.