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В Югре задержаны похитители нефти

Происшествия, 09:57 25 июля 2019

static.mvd.ru | Фото: static.mvd.ru

Двое подозреваемых задержаны при попытке кражи нефти с территории месторождения в Радужном 25 июля, сообщает управление МВД России по ХМАО-Югре.

В момент задержания злоумышленники закачивали углеводородное сырье через систему шлангов в емкость автоцистерны автомобиля МАЗ с прицепом. Предварительная сумма ущерба составила более 470 тыс. рублей. Злоумышленникам удалось слить более 24 тонн нефтепродуктов.

static.mvd.ru | Фото: static.mvd.ru

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.158 УК РФ "Кража". Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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# кража , нефть , Югра

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