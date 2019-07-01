Тюменские футболисты потерпели поражение от "Волги"

| Фото: www.fc-tyumen.ru | Фото: www.fc-tyumen.ru

Со счетом 1:0 завершилась встреча клуба "Тюмень" со сборной из Ульяновска в первом выездном матче ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона 2019-2020, сообщает пресс-служба ФК "Тюмень".

Игра в Ульяновске против "Волги" была равной и не изобиловала голевыми моментами на естественном газоне стадиона "Труд" им. Льва Яшина.

Зрители увидели всего один забитый мяч. На радость местной публике он оказался на счету футболиста "Волги" - на 33-й минуте отличился лучший снайпер ульяновской команды прошлого сезона Евгений Воронин.

Тюменцы вполне могли уйти от поражения – во втором тайме в пустые ворота отправлял мяч, вышедший на замену Евгений Рагулькин. Не повезло. Или не хватило исполнительского мастерства.

Итог – 1:0 в пользу "Волги".

28 июля "Тюмени" предстоит выездной кубковый матч против "Челябинска". Следующую игру дома сибиряки проведут 1 августа против лидера группы "Урал-Приволжье" - команды "Зенит-Ижевск".