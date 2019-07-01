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Один человек отравился продуктами горения при пожаре в центре Тюмени

Происшествия, 10:41 25 июля 2019

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Продуктами горения отравился один человек в результате пожара в многоэтажном доме на ул. Орджоникидзе в Тюмени 24 июля. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС России.

"Вызов поступил в 21 час 27 минут. Произошел пожар в двухкомнатной квартире девятиэтажного жилого дома. Огонь повредил балкон на площади два квадратных метра. Квартиру спасли", — рассказали в ведомстве.

В тушении задействовали две единицы техники и пять человек личного состава. Работало одно звено газодымозащитной службы. Открытое горение ликвидировали в 21 час 38 минут.

В результате пожара пострадал один человек. Он отравился продуктами горения. Также из зоны опасных факторов пожара спасли одного человека.

Ущерб устанавливается. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , отравление , пожары , пострадавший

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