Один человек отравился продуктами горения при пожаре в центре Тюмени
Продуктами горения отравился один человек в результате пожара в многоэтажном доме на ул. Орджоникидзе в Тюмени 24 июля. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС России.
"Вызов поступил в 21 час 27 минут. Произошел пожар в двухкомнатной квартире девятиэтажного жилого дома. Огонь повредил балкон на площади два квадратных метра. Квартиру спасли", — рассказали в ведомстве.
В тушении задействовали две единицы техники и пять человек личного состава. Работало одно звено газодымозащитной службы. Открытое горение ликвидировали в 21 час 38 минут.
В результате пожара пострадал один человек. Он отравился продуктами горения. Также из зоны опасных факторов пожара спасли одного человека.
Ущерб устанавливается. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем.
Инна Пахомова