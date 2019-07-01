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Утонувшего молодого человека ищут водолазы под Тюменью

Происшествия, 10:57 25 июля 2019

45.mchs.gov.ru | Фото: 45.mchs.gov.ru

Молодого человека, который предположительно утонул в водоеме в районе с. Муллаши, ищут водолазы Тюменской областной службы экстренного реагирования 25 июля. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал начальник управления поисково-спасательных работ Евгений Булкин.

"Нам из полиции поступил запрос на проведение водолазных поисковых работ. Сообщили, что в водоеме утонул молодой человек. Водолазная группа уехала и занимается поисками", — поделился Евгений Булкин.

Напомним, 21 июля из карьера в районе с. Горьковка Тюменского района водолазы ТОСЭР вытащили тело мужчины 1972 года рождения.

Инна Пахомова

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# водоемы , водолазы , ТОСЭР , утопление

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