По итогам чемпионата по летнему биатлону в Тюмени будет сформирован пул участников чемпионата мира

| Фото: csp72.ru | Фото: csp72.ru

Чемпионат и первенство России по летнему биатлону стартует в тюменской "Жемчужине Сибири" 25 июля. По итогам соревнований будет сформирован пул участников чемпионата мира, сообщает Центр спортивной подготовки 72.

Правлением Союза биатлонистов утверждены критерии отбора в спортивную сборную команду России по биатлону для участия в чемпионате и первенстве мира 2019 года по летнему биатлону в Раубичи (Беларусь), 21 - 25 августа.

К участию в чемпионате и первенстве мира по летнему биатлону допускаются по шесть спортсменов в каждой категории (мужчины, женщины, юниоры, юниорки).

В состав команды включаются: 16 спортсменов (по четыре женщины, мужчины, юниора, юниорки) по итогам отборочного соревнования (спринт, с/спринт, м/старт) в Тюмень с 23 июля по 29 июля 2019 г., набравшие наибольшее количество очков в индивидуальных видах программы (спринт, с/спринт, м/старт); очки начисляются с первого по шестое место:

первое место – семь очков; второе место – пять; третье место – четыре; четвертое место – три очка; пятое – два очка и шестое место – одно очко.

При равенстве очков предпочтение отдается спортсмену, занявшему более высокое место в спринте.

Восемь спортсменов (две женщины, два мужчины, столько же юниоров и юниорок) – по решению СБР (члены сборной команды). Возраст участников соревнований (юниоры, юниорки) – согласно правилам соревнований IBU.