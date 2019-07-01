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Тюменцев бесплатно обучат аргентинскому танго

Общество, 13:26 26 июля 2019

из группы "Космос / Молодежный театральный центр" во ВКонтакте | Фото: из группы "Космос / Молодежный театральный центр" во ВКонтакте

Бесплатный мастер-класс "Open dance", на котором всех желающих обучат аргентинскому танго, начнется на площадке у Молодежного театрального центра "Космос" 1 августа в 19 часов, сообщают организаторы.

Секреты страстного парного танца тюменцы узнают от преподавателей школы танго Анастасии Сенюковой и Александра Бухвастова. Сами они обучались у таких всемирно известных маэстро, как Sebastian Arce, Graciela Gonzalez, Johana Copes, Дмитрий Кузнецов, Ольга Николаева и других.

Горожане могут приходить на мастер-класс как с партнерами, так и в одиночку. Занятие бесплатное. Необходимо зарегистрироваться здесь.

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# аргентинское танго , мастер-класс , танцы

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