Тюменцев бесплатно обучат аргентинскому танго

| Фото: из группы "Космос / Молодежный театральный центр" во ВКонтакте | Фото: из группы "Космос / Молодежный театральный центр" во ВКонтакте

Бесплатный мастер-класс "Open dance", на котором всех желающих обучат аргентинскому танго, начнется на площадке у Молодежного театрального центра "Космос" 1 августа в 19 часов, сообщают организаторы.

Секреты страстного парного танца тюменцы узнают от преподавателей школы танго Анастасии Сенюковой и Александра Бухвастова. Сами они обучались у таких всемирно известных маэстро, как Sebastian Arce, Graciela Gonzalez, Johana Copes, Дмитрий Кузнецов, Ольга Николаева и других.

Горожане могут приходить на мастер-класс как с партнерами, так и в одиночку. Занятие бесплатное. Необходимо зарегистрироваться здесь.