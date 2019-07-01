Топ мероприятий на 26-28 июля в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проект "Афиша Тюмень" представляет Топ мероприятий на ближайший уикенд. Биатлон, скачки, настольные игры и, конечно, множество мероприятий ко дню города. Подробнее - в обзоре.

Чемпионат России по летнему биатлону (0+)

В соревнованиях примут участие более 150 биатлонистов из 27 регионов России, в том числе, спортсмены национальной сборной. Мужская сборная России по биатлону завершает тренировочный сбор. Очередной этап предсезонной подготовки подходит к концу и отборочными состязаниями на чемпионат мира по летнему биатлону.

Когда: с 25 по 28 июля

Где: центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири"

Спектакль "Гудбай, Берлин!" (14+)

Спектакль в формате site-specific по пьесе Херрндорфа и Коаля "Чик. Гудбай, Берлин!" в переводе Александры Горбовой. Это спектакль-путешествие, объединивший в себе современные технологии, оригинальную форму подачи и актерскую игру по канонам лучших представителей жанра.

На протяжении пьесы главный герой по имени Майк вместе со своим случайным спутником Чиком, оставив за спиной проблемы в школе и невнимательных родителей, путешествуют на старенькой Ниве по пригороду Берлина, и зритель (в буквальном смысле) должен пройти этот путь вместе с актерами. Требуется предварительная запись тут.

Когда: 25 июля в 12:00 и 17:00, 26 июля в 14:00

Где: старт от театра "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)

Участие бесплатно!

Сити Квест (18+)

Автоквест, незабываемое приключение длинною в вечер. Это командная развлекательная игра в реальном мире, во время которой ваша команда будет решать загадки, перемещаться по городу и выполнять разные задания.

Во время своей последней вылазки в логово Нимнула спасатели попали в нехилую передрягу, их транспорт уничтожен, а профессор снова что то замышляет и это явно не к добру. У тебя будет 2 часа, чтобы собрать новый транспорт, узнать о планах злодея и сделать всё, чтобы предотвратить катастрофу и показать, что есть ещё спасатели в Тюмени.

А теперь ты можешь оставить все как есть и вернуться в обыденную реальность, навсегда забыв об этом. Либо принять участие в чем-то по-настоящему необычном. Регистрация и подробности тут.

Когда: 26 июня, старт в 21:00

Где: место сообщат ближе к мероприятию

Участие бесплатно!

Friday Night Magic (FNM) (16+)

Friday Night Magic (FNM) — особый формат мероприятий по настольной игре Magic: The Gathering. Проводятся они по всему миру именно по пятницам вечером и организуются на базе магазинов настольных игр и клубов. Это мероприятия как для новичков, так и для опытных игроков, поэтому в ходе "вечерних пятничных встреч" проводятся казуальные и турнирные игры. Подробнее тут.

Когда: 26 июля (и каждую пятницу) с 14:00 до 22:00

Где: ул. Республики, 57

Вход свободный!

XIV международный фестиваль уличных театров "Сны улиц" (6+)

В четырнадцатый раз тюменцев будут радовать необычные спектакли, неординарные театры и хорошая погода (мы надеемся). В этот день Тюмень посетят: Residual Gurus (Испания); Loco Brusca (Аргентина); уличный театр "Пластилиновый дождь" (Самара); авторский театр "Эскизы в пространстве" (Москва); театр "Мимикрия" (Тюмень).

Когда: 27 июля с 13:00

Где: площадь 400-летия Тюмени

Вход свободный!

Праздничная уличная программа "Семь чудес Тюмени" (0+)

Оригинальная фотозона позволит гостям праздника сделать памятный снимок на фоне самых ярких достопримечательностей города, не покидая сквера.

На главном сценическом комплексе сквера — яркая концертная программа с участием лучших артистов города. Артисты оригинального жанра, выдающиеся мастера вокала и хореографии, колоритные цыганские и казачьи пляски, саксофон, аккордеон и баран – все это ждет гостей праздника. А завершиться концертная программа выступлением лучших ди-джеев города: DJ Sergey Pirs, DJ Sergey Shemet, DJ Andrey Ready, которые устроят зажигательную дискотеку под открытым небом.

Когда: 27 июля с 12:00

Где: сквер "Комсомольский"

Вход свободный!

Шоу-чемпионат по акробатике и чирлидингу "МОРЕmore" (0+)

В программе соревнований: тамблинг, групповые и партнёрские станты, розыгрыш денежных призов и подарков от партнеров. Приходи в день города на набережную, проведи это время с хорошей компанией.

Когда: 27 июля с 12:00

Где: набережная Туры

Вход свободный!

"Экстрим ЭКСПО 2019" (0+)

Это презентация современных видов спорта для жителей города, которая совмещает в себе соревнования и спортивно зрелищное шоу. Покажут высокий уровень мастерства более сотни лучших спортсменов с самокатами, велосипедами, футбольными мячами, сноубордами (летом, да), парашютами и не только. Также зрители увидят лучших из лучших в чирлидинге, кроссфите, воркауте, скалолазании, силовом экстриме и, разумеется, ММА. Можно будет увидеть всё: от летающих людей, до человека, тянущего грузовик.

А для любителей просиживать штанишки оборудуют зону с трибунами для пассивного просмотра шоу. Тем же, кто наиболее активный, угрожает участие в розыгрышах призов от партнеров и спонсоров. Всё это будет идти весь день, а после заката — традиционное афтепати.

Когда: 27 июля

Где: новый участок набережной (район моста Челюскинцев)

Вход свободный

Городской фестиваль "Парад двойников" (6+)

Тюменцы и гости города смогут проявить свои способности и принять участие в первом городском фестивале "Парад двойников". Если ты умеешь перевоплощаться и примерять на себя чужой образ, то этот фестиваль — для тебя. Авторы самых ярких образов получат ценные призы от организаторов конкурса. Ознакомиться с положением конкурса можно по ссылке. А если не хочешь участвовать, приходи посмотреть.

Когда: 27 июля с 12:00

Где: сквер "Комсомольский"

Вход свободный!

ЯРМАРКА АНТРЕСОЛЬКА (0+)

Уникальные изделия ручной работы, фотозона и мастер-классы.

Когда: 27 июля с 12:00 до 19:00

Где: ул. Дзержинского, 40

Вход свободный!

Акция "Гонки на самокатах" (0+)

Радиостанция "Ребячья республика" приглашает маленьких, но активных и азартных тюменцев принять участие в традиционной спортивной забаве – гонках на самокатах!

Гонка будет проводиться в нескольких возрастных категориях, до 5 лет; дети от 6 до 7 лет; 8-9 лет и 10-12 лет, длина трассы – 15 метров. В каждой возрастной категории определяется абсолютный победитель, которому достаётся главный приз, слава и народная любовь! Но без призов и подарков не уйдет никто!

Когда: 27 июля в 12:00

Где: Цветной бульвар

Участие бесплатно!

Хлебный базар (0+)

Хлебный базар объединяет производителей хлебопекарной промышленности. Тюменцы смогут здесь попробовать новые и уже полюбившиеся виды хлеба, кондитерские изделия, безалкогольные напитки, например, шишковый лимонад, мёд, блины, иван-чай, варенье…

Когда: 27 июля с 10:00 до 17:00

Где: улица Дзержинского

Участие бесплатно!

Скачки фаворитов (0+)

7 год подряд в день рождения нашего любимого города тюменцам дарят поистине незабываемое светское мероприятие в лучших аристократических традициях, которое позволит окунуться в атмосферу стиля и азарта.

Не упусти свой шанс! Главное, помни: "Скачки фаворитов" — это торжественное мероприятие, которому присуща атмосфера роскоши и благородства, поэтому дресс-код обязателен. Девушки в коктейльных платьях, главный атрибут — шляпка. Подробности по тел. 613-704

Когда: 27 июля в 13:00

Где: Тюменский ипподром (ул. Клары Цеткин, 59)

Стоимость: от 250 рублей

Пикник книг на площади Солнца (0+)

Фестиваль предоставит горожанам разнообразные возможности для общения с писателями, книгами и единомышленниками. В этом году впервые откроется площадка "Аллея читательских побед", адресованная любителям чтения и их литературным достижениям. Подробнее во встрече. Одна из палаток - "Читаем тюменское" - будет посвящена творчеству известного писателя Ивана Истомина.

Когда: 27 июля в 11:00

Где: площадь Солнца

Вход свободный!

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