Департамент имущественных отношений Тюменской области разъяснил ситуацию по аренде земельного участка в селе Борки

| Фото: из архива Минстроя России | Фото: из архива Минстроя России

Департамент имущественных отношений Тюменской области разъяснил ситуацию по аренде земельного участка в селе Борки.

По данным Единого государственного реестра недвижимости, в конце 2015 года жительнице региона Юлии Д. другим физическим лицом был подарен недостроенный дом. Для того, чтобы завершить строительные работы, в 2016 году она заключила договор аренды земельного участка с департаментом имущественных отношений Тюменской области на три года.

Еще до истечения срока действия договора тюменку уведомили о том, что повторное продление аренды по нормам федерального законодательства невозможно, а департамент имущественных отношений обратился в суд для продажи недостроя на торгах. 10 марта 2019 года срок действия договора истек. Несмотря на это, женщина в апреле 2019 года переоформила долю в праве собственности на недостроенный объект на несовершеннолетнего сына.

В данной ситуации региональный орган власти не обладает полномочиями по регулированию этих отношений, так как они в компетенции федерального законодательства. По результатам заседания суда, если будет принято решение о продаже с публичных торгов и появится покупатель, женщине и ее ребенку, как собственникам, выплатят стоимость этого недостроя. Речи о безвозмездном изъятии не идет.

Жителям региона напоминают, что согласно федеральному законодательству, такие участки по общему правилу предоставляются на торгах, кроме случаев, указанных в законе. Одно из таких исключений - право собственников недостроенной недвижимости однократно продлить договор аренды для завершения строительства на три года.

Если закончить работы в установленный срок не удалось, недострой по решению суда может быть выставлен на торги. При этом средства, потраченные на стройку, будут выплачены предыдущему собственнику за счет нового владельца. Важный момент: повторное предоставление земли для завершения строительных работ не допускается федеральным законом. Субъекты РФ неоднократно вносили в Госдуму проекты законов, предусматривающих увеличение срока предоставления земельных участков для этих целей, однако ни одна из инициатив не была поддержана, а правительство страны давало отрицательное заключение.