Tele2 приглашает тюменцев "посветить" за лучший российский "короткий метр"

| Фото: Tele2 | Фото: Tele2

Оператор мобильной связи Tele2 в партнерстве со Всемирным фестивалем уличного кино покажет тюменцам лучшие короткометражные фильмы молодых российских режиссеров 27 июля в День города на площади 400-летия Тюмени.

"Есть только публика, которую мы собираем на набережных и площадях, и есть фильмы, которые мы им показываем, - рассказал в ходе пресс-конференции о предстоящем событии основатель и генеральный продюсер Фестиваля уличного кино Александр Щеряков. - Лозунг фестиваля: ни одной закрытой площадки, никаких билетов или статусного жюри".

Показ десяти короткометражек, отобранных из тысячи заявок, пройдет в Тюмени при помощи мобильного 4G от Tele2. Оператор мобильной связи обустроит на площади 400-летия Тюмени уютную площадку для просмотра. Также все желающие смогут посетить виртуальный кинотеатр от Tele2.

| Фото: Tele2 | Фото: Tele2

Голосовать за лучший фильм будут сами зрители в оригинальном формате. Поддержать своего фаворита можно светом от фонарика телефона или зажигалки. Организаторы определят победителя, измерив уровень освещенности люксметром.

"Каждый год молодые режиссеры отправляют нам до тысячи заявок, - добавил Александр Щеряков. – Из них мы отбираем десять фильмов, составляющих двухчасовую подборку, в каждом городе фестиваля она показывается одинаково".

Фестиваль уличного кино стартовал в 2014 году на Дальнем Востоке по инициативе команды молодых энтузиастов. За шесть лет проект стал всемирным и успел поставить мировой рекорд как самый протяженный фестиваль-путешествие. В 2018 году он собрал более миллиона зрителей и завоевал статус одного из самых успешных некоммерческих проектов страны.

| Фото: Tele2 | Фото: Tele2

"Сегодня мы стали одним из лучших лифтов в индустрию кино для начинающих режиссеров, - считает Александр Щеряков. – Благодаря фестивалю кто-то находит продюсеров или попадает в ротацию телеканалов. Например, Алексей Нужный победил в 2015 году с короткометражкой "Петух", а через три года снял фильм "Я худею", показавший хорошие сборы в российском прокате. Поэтому фестиваль – это и хорошая возможность посмотреть работы будущих мэтров отечественного кино на том этапе, когда они еще искренне желают общаться с публикой".

Добавим, что новый формат знакомства с киноискусством соответствует идеологии Tele2. Оператор продвигает концепцию "других правил" и поощряет нестандартный взгляд на привычные вещи, в том числе в сфере искусства, стиле жизни и проведении досуга.

Площадка Tele2 с 4G, VR-кинотеатром и фотозоной будет работать с 12 часов, конкурсный показ короткометражек начнется в 20 часов 30 минут.

Николай Ступников