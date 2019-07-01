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Самого меткого следователя определили среди следователей регионального главка

Общество, 18:43 25 июля 2019

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Старший лейтенант юстиции, следователь Сергей Елфимов стал лидером конкурса профмастерства. За звание лучшего тюменские следователи сразились в свой профессиональный праздник, 25 июля, сообщает региональное УМВД.

Конкурсантов ожидали испытания по правовой, служебной, огневой и физической подготовке, также им требовалось продемонстрировать навыки оказания первой помощи и выдержать испытания по специальной и технико-криминалистической подготовке.

На втором месте пьедестала - следователь МО МВД России "Тюменский" лейтенант юстиции Юлия Шахова. Третье место заняла лейтенант юстиции Вероника Мироненко.

В скором времени победитель представит Тюменскую область на федеральном уровне в Казани, где за победу поборются лучшие представители органов следствия МВД со всей страны.

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Начальник Следственного управления Сергей Толстых поздравил своих сотрудников с профессиональным праздником и пожелал добра и благополучия в семье и на службе, а также отметил, что подобные конкурсы хорошая возможность ближе познакомиться с коллегами и обменяться опытом.

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# праздник , следователи , УМВД России по Тюменской области

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