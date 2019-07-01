Дополнительные контейнеры для ТКО установят в день города

| Фото: ТЭО | Фото: ТЭО

37 дополнительных баков для сбора ТКО установят в разных районах Тюмени в день города, 27 июля, сообщает пресс-служба ТЭО.

Для удобства жителей баки разместят в местах наибольшей концентрации отдыхающих: вблизи площадей, парковых зон отдыха, концертных и спортивных зон, стрит-фуд фестивалей.

Дополнительные баки установят в районе парка "Заречный", на Центральной площади, площади Солнца, 400-летия Тюмени, Единства и Согласия, Борцов Революции, на улице Дзержинского, сквера им. Немцова, а также на Цветном бульваре.

Добавим, в связи с ограничением движения транспорта в центре Тюмени, график работы спецтехники на близлежащих территориях будет изменен: вывоз отходов из зоны перекрытия будет осуществлен в первоочередном порядке, а для недопущения переполнения мусоросборников по ряду адресов, принято решение обеспечить дополнительные вывозы твердых коммунальных отходов.