Симба протащит тягач по набережной Туры на "Экстрим ЭКСПО-2019"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Халк, Варяг, Батыр, Питбуль, Симба и другие силачи поборются за призовые места открытого клубного чемпионата SibearianFit по силовому экстриму, который пройдет в рамках фестиваля "Экстрим ЭКСПО-2019" на тюменской набережной 27 июля.

На звание абсолютного победителя претендуют 11 спортсменов из Тюмени, Тобольска, Сургута, Кургана: Андрей Ящук (Питбуль), Алексей Лобанов (Халк), Александр Южаков (Варяг), Ильяс Хайруллин (Батыр), Сергей Никифоров (Симба) и другие. Одним из ярких состязаний станет тяга семитонной фуры, рассказали организаторы. Состязания пройдут с 17 до 19 часов.

Рядом пройдут соревнования по силовому фристайлу и силовому троеборью, участвуют тюменские спортсмены, судьями выступят курганцы. Начало в 15 часов. Еще раньше, с 12 до 15 часов, зрителей приглашают на соревнования на силу и выносливость. Кроссфит-площадка соберет хоккеистов, стритболу, дзюдо, греко-римской борьбе, регби, боксу. Здесь же проведут соревнование "Спорт един" по различным видам спорта среди школьников.

Фестиваль "Экстрим ЭКСПО-2019" соберет на набережной Тюмени состязания по скалолазанию на скорость, чирлидингу, RC Drift, MMA, кроссфиту, воркауту, силовому экстриму. Церемония открытия стартует в 14 часов. Зрелищные финалы пройдут под свет софитов с 18 часов.

"Экстрим ЭКСПО" – фестиваль, который сочетает в себе профессиональный спорт и захватывающее экстрим-шоу. В 2018 году "Экстрим ЭКСПО" вошел в Топ-10 лучших российских спортивных фестивалей лета – рейтинг составлен аналитическим агентством "ТурСтат" по результатам исследования популярности фестивалей у любителей спорта и активного отдыха в России.

Ирина Ромашкина