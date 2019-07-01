Более десятка детских игр нарисовали на асфальте волонтеры села Большое Сорокино

| Фото: "Образование 72" во Вконтакте | Фото: "Образование 72" во Вконтакте

15 детских игр нарисовали на асфальте волонтеры с. Большое Сорокино. Работа длилась два месяца.

1 августа организаторы проекта "Игры на асфальте" расскажут местным жителям, как пользоваться рисунками на площадках, среди которых "Классики", "Крестики-нолики" и две игры "бродилки" и другие.

Нарисованные на асфальте игры многофункциональны и вариативны. Используя один рисунок, можно организовать несколько игр для детей разного возраста и различной физической подготовки. Одну и ту же игру можно проводить, используя разные правила.

"Дети все больше и больше погружаются в виртуальный мир, не выпуская гаджеты из рук, соответственно, лето у детей проходит проходит не на улице с друзьями, а дома у компьютера, телевизора или телефона. В Большом Сорокино это происходит, потому что нет альтернативных развлечений в летний период. Мы хотим показать детям через максимально простые действия, что и во дворе много развлечений", — рассказала "АиФ - Западная Сибирь" руководитель проекта Екатерина Радионова.

В 2019 году волонтеры с. Большое Сорокино выиграли 50 тыс. рублей в конкурсе проектов "Моя идея" на реализацию инициативы "Игры на асфальте". На полученные средства они приобрели краски, кисти, растворители и прочие материалы.

Добавим, конкурс проектов "Моя идея" восемь лет помогает активным жителям юга Тюменской области реализовывать инициативы. В 2019 году 38 проектов получили поддержку на 3 млн рублей. За последние три года победители конкурса реализовали более 100 проектов.