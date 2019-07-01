Развязка раздора, или Видение тюменцев развития транспортной инфраструктуры

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Инициативная группа жителей Комарово во время общественного обсуждения экологической составляющей проектной документации строительства новой развязки на Червишевском тракте высказалась против. Разговор зашел о целесообразности строительства в целом.

Несмотря на то, что о данном проекте по улучшению транспортной инфраструктуры известно более 10 лет - (соответствующие упоминания есть в Генеральном плане Тюмени от 2008 года), корректировки, с учетом развития жилищного строительства вносились и годами позже - остро вопрос встал именно сейчас. Опасения у жителей малоэтажных районов вызывает возможное увеличение транспортного потока, который пройдет по одной из улиц микрорайона.

Один из аргументов – покупая либо строя жилье в пригороде, люди рассчитывали на некую закрытость от городской суеты. По имеющейся у жителей информации, при строительстве новой развязки все транспортные потоки пройдут через улицу Спасскую. На схеме и слайдах, которые предоставил заместитель начальника Главного управления строительства региона Андрей Чистяков, отмечено, что эта улица к развязке не примыкает.

"Проектом предусмотрен съезд на ул. Волостная, по ней вдоль развязки можно выехать на ул. Спасскую, но этот съезд можно перекрыть пока не достроят следующий участок. Тогда с ул. Спасской невозможно будет попасть на развязку, соответственно поток, как и сейчас, пойдет через ул. Престольная, но без светофора – сделают полноценный правый поворот на развязку, никаких пробок не будет", - пояснил он.

Сейчас в часы-пик выезд из Комарово на Червишевский тракт затруднителен, здесь часто собираются пробки. Движение регулируется светофором, который настроен на пофазный проезд. Как следует из документов, в 2020 году запланирован капитальный ремонт этого участка федеральной трассы. В соответствии с документами – одно из требований к трассе первой категории – отсутствие левых поворотов. Жителям Комарово придется ехать направо до разворота примерно 12 км. С аналогичной проблемой уже столкнулись жители поселков Дербыши, Московский и других населенных пунктов около трассы Тюмень — Екатеринбург, но федеральные ведомства непреклонны – левых поворотов не будет.

Оставить все как есть, не получится – город встанет, тем более в перспективном плане по прогнозам в той части города будет проживать около 150 тыс. человек, к 2029 году предполагается завершение строительства и ввод в эксплуатацию всех объектов Медицинского города. Не допустить транспортный коллапс и максимально соблюсти интересы всех горожан попробует рабочая группа, в которую войдут жители Ожогина, Комарова и Патрушева, городской администрации, Главного управления строительства, департаментов образования и здравоохранения. О ее создании было заявлено во время общественного обсуждения.

"Хотя предметом обсуждения было не строительство развязки, а обсуждение экологической части проектной документации, могу вас заверить, что решение о строительстве без вашего участия приниматься не будет. Информацию о встрече и пожеланиях жителей будет доведена до заместителя губернатора Сергея Шустова", - пояснил Чистяков.

Инициативная группа тюменцев предлагает рассмотреть альтернативные варианты, ряд предложений они направили для включения в итоговую резолюцию.

Напомним, что Тюменская область входит тройку лучших по результатам опроса, который проходил в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В 2018 году открыто движение на III и IV пусковых комплексах "Восточного обхода", реконструирован мост по ул. Мельникайте и часть автодороги Тюмень – Боровский - Богандинский. В настоящее время продолжаются работы на развязках по ул. Монтажников и ул. Мельникайте, Тюменской кольцевой автодороги, что улучшает транспортную доступность микрорайонов областного центра.

Екатерина Исаева