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Александр Моор поздравил жителей Тюмени с днем города

Губернатор, 11:30 27 июля 2019

Администрация Тюмени | Фото: Администрация Тюмени

День города тюменцы по традиции встречают новыми трудовыми достижениями. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей города с 433-м днем рождения Тюмени.

По словам главы региона, растут показатели промышленного производства. В результате социально ориентированный бюджет Тюмени в 2018 году впервые за четверть века превысил 30 млрд рублей.

В Тюмени активно строятся новые жилые массивы, дороги и транспортные развязки, детские сады и школы. В городе появляется все больше уютных мест для семейного отдыха, занятий физкультурой и спортом.

Визитной карточкой областного центра стала комплексная застройка городских территорий. Синхронизация строительства жилья, социальных объектов, дорожной инфраструктуры и благоустроенных общественных пространств – это принципиальная политика региональной и муниципальной власти для создания комфортных условий жизни горожан.

"Тюмень – мой родной и любимый город. Здесь живут мои родители, растут мои дети. Вместе с вами, дорогие тюменцы, я искренне радуюсь, глядя на то, как с каждым годом развивается и хорошеет наша областная столица", - отметил губернатор.

Александр Моор пожелал тюменцам крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в созидательном труде на благо города, Тюменской области и всей России.

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# Александр Моор , День города Тюмени , Тюмень

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