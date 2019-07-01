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Мультфильм "Три кота" набрал более полутора миллиардов просмотров в YouTube

Общество, 15:32 27 июля 2019

YouTube | Фото: YouTube

Совокупное количество просмотров всех серий российского мультфильма "Три кота" составило более полтора миллиарда в русскоязычном сегменте YouTube, сообщает РИА Новости.

Премьера мультфильма "Три кота" состоялась в 2015 году, он рассказывает о жизни трех котят - Коржика, Компота и Карамельки, которые учатся справляться с разными трудностями при помощи фантазии и советов родителей. Всего создано 156 эпизодов, часть из них еще не представлены аудитории.

Сериал показывают в 150 странах мира, он переведен на 29 языков. Мультфильм создан при поддержке Минкультуры по заказу канала СТС. На его производство в 2015 году ведомство выделило субсидию в размере 5,45 миллиона рублей, в 2018 году эта сумма составила 6,5 миллиона.

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