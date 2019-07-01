В Тюмени выявили лучших пожарных

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Сотрудники девяти отрядов противопожарной службы Тюменской области приняли участие в конкурсе на звание "Лучший по профессии", сообщает региональное управление МЧС.

Комиссии предстояло выбрать "Лучшего начальника караула", "Лучшего работника", "Лучшего пожарного", а также "Лучшего диспетчера".

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Участники выполняли физические, теоретические и практические упражнения. Каждый этап требовал внимания, умения и ловкости. Особенно динамично прошли преодоление стометровой полосы с препятствиями и подъем по штурмовой лестнице на четвертый этаж.

В номинации "Лучший начальник караула" победителем стал Сергей Южанин, начальник караула 110-ой пожарно-спасательной части 27-го ОФПС.

В номинации "Лучший работник" победил Руслан Альмуков, пожарный 129-ой пожарно-спасательной части 8-го ОФПС.

"Лучшим пожарным" стал Артем Пермяков из 13-й пожарно-спасательной части 32-го ОФПС.

"Лучшим диспетчером" комиссия признала Ольгу Плишкину, сотрудника ЦППС 18-го ОФПС.

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Победители представят Тюменскую область область на региональных соревнованиях.

"Все упражнения являются элементами повседневной работы, и результаты, показные сегодня отражают нашу готовность к реагированию на чрезвычайную ситуацию ", - отметил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС по Тюменской области Алексей Пархомович.