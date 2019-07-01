Александр Моор поздравил военнослужащих и ветеранов военно-морского флота с праздником

| Фото: Министерство обороны РФ | Фото: Министерство обороны РФ

Российский военный флот надежно и эффективно обеспечивает безопасность и защищает национальные интересы нашей страны, вносит весомый вклад в укрепление ее обороноспособности.

Об этом этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя военнослужащих и ветеранов военно-морского флота с праздником 28 июля.

"В этот день мы вспоминаем ратные подвиги наших отцов и дедов на морских рубежах в годы Великой Отечественной войны. Тюмень по праву гордится тем, что именно у нас строились легендарные торпедные катера "Комсомолец", на которых моряки героически сражались с врагом", - отметил глава региона.

Александр Моор добавил, что сегодня на страже морских границ России стоят и наши земляки.

"Не сомневаюсь, они доблестно несут боевую вахту, свято чтут традиции военно-морского флота и верны присяге. Этому способствует и многолетнее плодотворное сотрудничество Тюменской области со сторожевым кораблем Черноморского флота "Ладный", - заметил губернатор.