Строительство моста через Пур не прекращается даже ночью

| Фото: ИА "Север-пресс" | Фото: ИА "Север-пресс"

Продолжается строительство моста через реку Пур в ЯНАО. Длина моста составит 1 тыс. 23 метра, а подходы к нему — почти 1 тыс. 700. Переправа будет установлена на 11 опор и не помешает прохождению судов по реке, сообщает ИА "Север-пресс".

Устройство дорожной одежды и асфальтобетонного покрытия запланированы здесь на 2020 год. Напомним, инвестором проекта стала Региональная инфраструктурная компания, подрядчиком — "Мостострой-11". Работы на строительстве ведутся круглосуточно.

Движение автомобилей организуют по двум полосам общей шириной 14 метров, максимальная скорость проезда — 100 километров в час.

Мостовики обустраивают сборные металлические конструкции, необходимые для возведения пролетного строения моста. Отсыпаются левобережные автодорожные подходы. Укреплены оба берега реки, а также возведен причал для доставки стройматериалов к месту работ. Работы идут круглосуточно.

Для легкового, общественного, гужевого транспорта проезд будет бесплатным. Да и "тяжеловесам" проезд по новому мосту обойдется дешевле, чем проезд по понтонной переправе, если они не превысят планку в 30 тонн.

Со строительством моста транспортную связь получат Тазовский район и север Красноселькупского района. Они объединятся с дорожной сетью Пуровского района и далее дорожной сетью страны в целом.