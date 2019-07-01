Любителей диких пляжей предупредили об опасности

| Фото: 72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

30 человек предупредили о безопасности во время купания на диких пляжах в Ялуторовске, Ялуторовском и Исетском муниципальных районах, сообщает управление МЧС по Тюменской области.

Сотрудники 24-ого отряда федеральной противопожарной службы по Тюменской области провели рейды и обнаружили три диких пляжа, на которых, несмотря на запрещающие знаки, купались люди. С отдыхающими провели разъяснительные беседы и вручили памятки. 30 человек обучились правилам безопасности на воде.

Рейды прошли в рамках профилактической акции "Вода — безопасная территория". Сотрудники МЧС, МВД, муниципалитетов и волонтеры ищут места неорганизованного отдыха на водных объектах и проводят информационно-разъяснительной беседы с населением.