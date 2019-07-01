Миниатюра Ялуторовского острога представлена на выставке в Москве

| Фото: со страницы Ялуторовского острога во ВКонтакте | Фото: со страницы Ялуторовского острога во ВКонтакте

Макет Ялуторовского острога представлен на выставке "Россия в миниатюре", которая открылась на территории музея-заповедника "Царицыно" в Москве. Экспозиция знакомит посетителей с 84 наиболее известными достопримечательностями России и помогает определиться, какие из них они хотели бы увидеть вживую.

"Ялуторовская достопримечательность оказалась в числе экспонатов не случайно. В 2018 году мы были представлены на международной выставке в Москве в составе делегации Тюменской области. Затем острог в течение года участвовал в голосовании, определившем, какие объекты будут показаны на выставке "Россия в миниатюре". Над созданием миниатюры Ялуторовского острога работали специалисты из Крыма", - рассказала заведующая Ялуторовским острогом Нина Бешенцева.

Выставка расположена под открытым небом и будет работать до конца сентября 2019 года. Как сообщают организаторы, парк и его объекты созданы согласно указу президента России Владимира Путина по развитию внутреннего и въездного туризма.

По словам Нины Бешенцевой, Ялуторовский острог популярен у гостей города. Чаще всего посмотреть на ялуторовскую достопримечательность приезжают жители Тюмени, Тобольска, Ишима. Еженедельно острог посещают гости из других регионов - Омска и Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, много посетителей из Калининграда. Нередко принимают здесь туристов из иностранных государств - Белоруссии, Казахстана, Германии и Франции.

Татьяна Ковалева