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Большегруз снес Infiniti и остановку в Тюменском районе

Происшествия, 11:58 29 июля 2019

из группы "Уралуправтодор" во ВКонтакте (архив) | Фото: из группы "Уралуправтодор" во ВКонтакте (архив)

Трое человек пострадали в результате аварии на автодороге Тюмень — Боровский — Богандинский 28 июля. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова.

"На 14 километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский у большегруза пошло колесо навылет. В результате машина столкнулась с Infiniti. После большегруз задел остановку и съехал в кювет", — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Пострадали мужчина, находившийся за рулем фуры, и две женщины — водитель и пассажирка автомобиля Infiniti.

Инна Пахомова

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# авария , большегрузы , ГИБДД Тюменской области , ДТП

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