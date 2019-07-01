Большегруз снес Infiniti и остановку в Тюменском районе
| Фото: из группы "Уралуправтодор" во ВКонтакте (архив)
Трое человек пострадали в результате аварии на автодороге Тюмень — Боровский — Богандинский 28 июля. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова.
"На 14 километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский у большегруза пошло колесо навылет. В результате машина столкнулась с Infiniti. После большегруз задел остановку и съехал в кювет", — рассказали в региональной Госавтоинспекции.
Пострадали мужчина, находившийся за рулем фуры, и две женщины — водитель и пассажирка автомобиля Infiniti.
Инна Пахомова